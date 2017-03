ಸಂಸದನಾಗಿ ಯೋಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೊನೆಯ ಹೃದಯಂಗಮ ಭಾಷಣ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ, ಮಂಗಳವಾರ, ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಯೋಗಿ, ಸಂಸದನಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು.

Story first published: Tuesday, March 21, 2017, 18:15 [IST]

English summary

Yodi Adityanath delivers a heart touching last speech in Parliament on Tuesday, before he submits his resignation to his Member of Parliament post, as he has taken charge of CM of UP recently.