ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ 'ಖಾವಿಧಾರಿ ಸಿಎಂ' ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವಿವಾಹಿತ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Yogi Adityanath is the talk of the town and interestingly he is the new member in the bachelor's club of chief ministers. The 44 year old 5 time MP joins the likes of Trivendra Singh Rawat, Chief Minister of Uttarakhand among others in the bachelor's club.