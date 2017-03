ಮಿಸ್ಟರ್ 'ಯೋಗಿ'- ವಿವಾದ, ಹಿಂದುತ್ವ, ಸನ್ಯಾಸದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್

ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಗಾದಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದವರಲ್ಲ. ಅವರು ಸವೆಸಿದ ಹಾದಿ, ಮೆಟ್ಟಿದ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಎಂಥ ಸನ್ಯಾಸಿ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ, ಹೋರಾಟದ ಹಾದಿಯ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

Story first published: Monday, March 20, 2017, 17:48 [IST]

English summary

Yogi Adityanath rise and rise in politics in awe-inspiring but some of his statements are cringeworthy. We take a look at the good, the bad and the ugly.