ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಠಾತ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್

ಯೋಗಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲೇ, ರೋಡ್ ರೋಮಿಯೋಗಳ, ಅನಧಿಕೃತ ಕಸಾಯಿಖಾನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಣಕಹಳೆ ಊದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವ ಇರಾದೆ ತಮ್ಮದು ಎಂದು ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

UP chief minister Yogi Adityanath on Thursday paid a surprise visit to the Hazratganj Police Station here to check general preparedness and said the rule of law will be established in the state.