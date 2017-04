ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ, ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣಾ ತರಗತಿ ಕಡ್ಡಾಯ

ಇದೇ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ಮಾತುಕತೆ ವೇಳೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರ ಆದೇಶ ಈಗ ಜಾರಿಗೊಂಡಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, April 7, 2017, 14:15 [IST]

English summary

The Yogi Adityanath administration in Uttar Pradesh has made yoga compulsory in all government schools across the state. Directives have been sent to the state's education department authorities to make Yoga as well as self-defence training for girls in all state-run schools.