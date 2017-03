ಸಂಪಾದಕೀಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ: 'ಟೈಮ್ಸ್' ಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ನೋಟಿಸ್

ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರನ್ನು 'ಫೈರ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹಿಂದೂ ಕ್ಲೆರಿಕ್ (ಧರ್ಮಗುರು)' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕೆ, 'ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ' ಎಂದೂ ಹೇಳಿತ್ತು.

English summary

The Central Government has urged The New York Times to explain about its recent editorial write-up in which it had described the appointment of Yogi Adityanath as Uttar Pradesh Chief Minister was 'shocking'.