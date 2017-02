ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 112 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಶಿವನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಯೋಗದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗದ ಅಗ್ಗಳಿಕೆ, ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನದ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

It gives me immense distress when I hear about people abusing substances. Today people of the world want peace of mind and the simplest way of combating stress is Yoga. If the body is the temple of the mind, yoga creates a beautiful temple, said by PM Modi in Coimbatore.