ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಬಂದವಳನ್ನೇ ರೇಪ್ ಮಾಡಿದ ಯೋಗ ಗುರು

ಬಾಬಾ ನೀಡುವ ಯೋಗ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಿಂದಲೇ ಆನ್ ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ; ವಿಶೇಷ ಮಸಾಜ್ ತರಬೇತಿ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿದ ಪ್ರತೀಕ್.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, February 8, 2017, 17:02 [IST]

English summary

A Yoga Guru of nothern Goa arrested on the charges of raping an American citizen during yoga classes.