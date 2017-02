ಮೃತ ಯೋಧನ ಪತ್ನಿಗೆ 58 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಂತು ಪಿಂಚಣಿ!!!

1945ರ ವಿಶ್ವ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ರಣಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ತೆತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಲ್ಯಾ್ಸ್ ನಾಯಕ್ ಜೋತಿ ಧೋಂಡಿ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A widow in Solapur gets her war-widow pension after 58 years, after her husband sacrificed his life during World War 2 in 1945. For 13 years after her soldier husband was killed in World War II, she did not get a pension at all.