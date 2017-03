ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ: ಟಿಬಿ(ಕ್ಷಯ ರೋಗ) ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?

ಮಾರ್ಚ್ 24ರಂದು ವಿಶ್ವ ಕ್ಷಯ ರೋಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ಯೂಬರ್ ಕ್ಯೂಲೋಸಿಸ್ ಎಂಬ ರೋಗಾಣುವಿನಿಂದ ಬರುವ ಒಂದು ಸೋಂಕು ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿರಿ...

English summary

March 24 is observed as World Tuberculosis (TB) Day worrldwide. TB day is an annual event to build public awareness about the global epidemic of tuberculosis (TB). TB is a airborne disease Here are facts ab.out TB you must know.