ಈಜಿಪ್ಟ್ ನ ದಢೂತಿ ಮಹಿಳೆ, ಆಪರೇಷನ್ ನಂತರ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿ?

6 ವರ್ಷದ ಎಮಾನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ 500 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿದ್ದರು. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಏ. 12ರಂದು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 200 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬು ಹೊರತಗೆಯಲಾಗಿತ್ತು.

English summary

In a disturbing revelation, world’s heaviest woman Eman Ahmed’s sister Saimma Selim has alleged that Dr. Muffazal Lakdawala, who has been treating the former, is not correct about his updates about Eman’s health and recovery, adding that her sister has not recovered at all.