ಜೀನ್ಸ್ ತೊಟ್ಟು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಬೇಕು

ಜೀನ್ಸ್, ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ತೊಟ್ಟು ಪುರುಷರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಬೇಕೆಂದು ಪಾದ್ರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A video sourced from Shalom TV posted on Facebook shows a Kerala priest saying women who wear jeans, T-shirt and shirts, and arouse men by wearing half-nude attire, should be drowned in the sea.