ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಗಳ ಗ್ಲಾಮರ್

ಚುನಾವಣಾ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ಲಾಮರ್, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಹೊಸತೇನಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ, ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು, ಸೌಂದರ್ಯದ ಜತೆಗೆ ವರ್ಚಸ್ಸೂ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥವರನ್ನೇ ಪ್ರಧಾನ ಪ್ರಚಾರಕ

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The most refreshing side of the UP elections is that almost all the parties are banking heavily on women campaigners. Leaders such as Dimple Yadav, Priyanka Gandhi, Smriti Irani have been blazing the campaign.