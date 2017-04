3 ಲಕ್ಷ ರು. ಗೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಕ್ಕೆ ಸೇಲ್ ಆದ ಮಹಿಳೆಯ ಕಥೆ!

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆಂದು ತೆರಳಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲು ಪೇಚಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಹಿಳೆ.

English summary

In a shocking incident, a woman being deceived by agents and being sold off in Hyderabad has been reported. The 39 year old lady, Salma Begum, a resident of Hyderabad was sold off to a person in Saudi Arabia.