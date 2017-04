ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಒಳಹೊಕ್ಕರೂ ಆಕೆಯನ್ನು ಕೊಂದ ದುರುಳ

ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳ ಪ್ರಾಣ; ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ನಿರ್ಧಾರದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಡೆಯಿದು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ!!

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, April 18, 2017, 17:21 [IST]

English summary

The women who ran into a police station in Mainpuri of Uttar Pradesh to save herself from a gunman, but lost her life as police could not save her.