ಎಸ್ಪಿ ಶಾಸಕನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಶವ ಪತ್ತೆ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕ ಅರುಣ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಶವ ಆಕೆಯ ಮನೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರ ಆಕೆ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರು

Story first published: Monday, February 13, 2017, 16:31 [IST]

English summary

A 22-year-old woman, who had accused Samajwadi Party MLA Arun Verma of raping her along with some other youth in 2013, was found murdered near her house in Sultanpur, police said on Monday.