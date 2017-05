ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟ ಮಗನ ಬಿಡಿಸಲು 2,000 ಕಿ.ಮೀ ಕ್ರಮಿಸಿದ ತಾಯಿ

2,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಜೀತದಾಳಾಗಿ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ತನ್ನ 7 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಮಗನನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿ ದೀಮಾಪುರ್ ನಿಂದ ತನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಗ್ರಾದವರೆಗೆ 2,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A young mother of three travelled all the way from Dimapur to Agra with her two young children. She travelled to raise Rs 2000 to free her seven-year-old son she had been forced to mortgage to a local moneylender to pay back the loan she had taken for her husband's funeral.