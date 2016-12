ಮೀರತ್ ಮಹಿಳೆ ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು?

ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಹೌಹಾರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಿ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೀತಲ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಜನ್ ಧನ್ ಖಾತೆ ಕಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Shocked to find nearly Rs 100 crore in her Jan-Dhan account in a Meerut branch of a state-run bank, a woman here on Monday sought the PMO's intervention after the bank officials did not attend to her complaint and kept asking her to come some other time.