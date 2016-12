ವೆಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿ

ಮಹಿಳಾ ಕಾನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ವೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ವೆಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಯಾಗಿದೆ. ಅಪರಿಚಿತ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಎದುರಿನಿಂದ ಬಂದವರೇ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಲಾವಣ್ಯಾ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, December 24, 2016, 8:51 [IST]

English summary

A woman constable in Vellore was attacked with acid by miscreants on Friday. Lavanya, a constable with all Women's police station in Vellore suffered burns on her face and neck. Lavanya is being treated at Vellore CMC hospital.