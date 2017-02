ಜಿಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ- ಇಸ್ರೋ ಪಾಲಿನ ತಂಟೆಯ ಹುಡುಗ, ಮುಂದಿನ 50 ಯೋಜನೆ

ಇಸ್ರೋ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ 104 ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ದೇಶವೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ಸಾಧನೆ. ಆದರೆ ಇಸ್ರೋ ಪಾಲಿಗೆ ಜಿಎಸ್ ಎಲ್ ವಿ ಉಡಾವಣೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅದರೆ 2019ರ ವೇಳೆಗೆ 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಗ್ರಹ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, February 17, 2017, 17:20 [IST]

English summary

On the back of the recent success in launching 104 satellites at once using PSLV, ISRO has now set its sights on the technically advanced and more complex GSLV rockets hoping to master them. Such a feat will catapult India into an elite league of having GSLV launch capabilities