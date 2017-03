ಯುಪಿ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ ಬಂತು ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೆಸರು!

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಟ್ಟ ಯಾರಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಈ ಕುತೂಹಲ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ತೇಲಿ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, March 11, 2017, 11:53 [IST]

English summary

Bharatiya Janata Party (BJP) would form a majority government in Uttar Pradesh, the discourse has completely shifted to who can be the next chief minister of the state.the most surprising name that has cropped up is of BJP chief Amit Shah