ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾನೂನು ಮಂಡಳಿ

ತ್ರಿವಳಿ ತಲಾಖ್ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹೊಸ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಸ್ಲಿಂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನು ಮಂಡಳಿ ತ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಖ್ ನೀಡುವವರಿಗೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The All India Muslim Personal Law board filed a fresh affidavit on Monday in Supreme Court in connection the ongoing Triple Talaq trail. According to reports, the Muslim board has asked grooms to not give talaq in one sitting.