ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಕಿಚ್ಚು

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಕಾವು ಇದೀಗ ದೆಹಲಿ ಅಂಗಳಕ್ಕೂ ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ತರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ.

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 16:28 [IST]

Jallikatti agitation became wide spread in Tamilnadu on Thursday, covering all 32 districts of the state. Many of the protesters repeat the slogan to ban PETA and some of them even expressed anger against Prime minister Narendra Modi for not passing a ordinance to legalise Jallikattu.