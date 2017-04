ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಲ ಅಜಾನ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲಿ: ಸೋನು ನಿಗಮ್

ಜನಪ್ರಿಯ ಗಾಯಕ ಸೋನು ನಿಗಮ್ ಅವರ ಒಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಭಾರಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮುಂಜಾನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಜಾನ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಏಕೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ

God bless everyone. I'm not a Muslim and I have to be woken up by the Azaan in the morning. When will this forced religiousness end in India

And by the way Mohammed did not have electricity when he made Islam.. Why do I have to have this cacophony after Edison?

Story first published: Monday, April 17, 2017, 12:22 [IST]

English summary

A tweet by singer, Sonu Nigam has sent twitterati into a frenzy. "God bless everyone. I am not a Muslim and I have to be woken up by Azaan in the morning. When will this forced religiousness end in India," Sonu Nigam tweeted.