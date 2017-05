ರಜನಿಕಾಂತ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಧುಮುಕಬೇಕು : 5 ಕಾರಣ

ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಬಣ್ಣ ಬಲ್ಲಂಥ ಭಾರತೀಯರು ಯಾವ ರಾಜಕಾರಣಿಯನ್ನೂ ನಂಬದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತೊಳೆದು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅಂಥವರೇ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, May 22, 2017, 14:55 [IST]

English summary

Why supre star, thalaiva Rajinikanth should enter politics in India and especially in Tamil Nadu? Here are few reasons why Indian politics need a person like Rajinikanth, who thinks of clean politics.