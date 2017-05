ಈ 20 ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಲು ಯಾರು ಸಮರ್ಥರು?

ಯಾರು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಈ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವ, ಜಾಣ್ಮೆಯಿರುವ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ 20 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದೆ.

Story first published: Monday, May 15, 2017, 10:40 [IST]

At a time when everyone is coming up with a new name as India’s next President, OneIndia brings together 20 men and women, who all have the qualities to be the country’s most powerful person.