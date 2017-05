ಪಾಕ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತ ಘೋಷಿಸೋಕಾಗಲ್ಲ, ಏಕೆ?

ಹಲವಾರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಳಾಗುವ ಭೀತಿ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮ, ಜಿನಿವಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವುದು ಮುಂತಾದ ವಿಚಾರಗಳೇ ಭಾರತವನ್ನಿಂದು ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿವೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The nation is outraged and questions are being asked why Pakistan cannot be declared a terror state. But, India's hands have been tied due various norms and pact those have been engulfed the Nation in a diplomatic way.