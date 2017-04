ಸಿಆರ್ ಪಿಎಫ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನೇಮಕ ಸರಕಾರದ ಆದ್ಯತೆ ಆಗಬೇಕು ಏಕೆ?

ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಿಆರ್ ಪಿಎಫ್ ಗೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಗಳು ಆಗಿವೆ. ಸರಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಸಿಆರ್ ಪಿಎಫ್ ಗೆ ತುರ್ತಾಗಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

There is no word from the government on the appointment of a new Central Reserve Police Force chief. The CRPF, which was a victim of a brutal Naxal attack in which 26 jawans died has been headless for the past two months now.