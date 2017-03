ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಯಾರು? ಏನವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ?

ಶನಿವಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ರನ್ನು ಯುಪಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪರ ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಚರ್ಚೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೂಲಕ ಕಾರಣ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಹಿನ್ನಲೆ.

English summary

A frirebrand BJP leader and five times MP from Gorakhpur Yogi Adityanath was named as Uttar Pradesh chief minister. Who is Yogi Adityanath? Here are the details.