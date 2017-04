ದೇಶದೊಳಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಲಗಾಮು ಹಾಕುವವರ್ಯಾರು..?!

ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಕಾಲನ ಕೈಸೇರಿದ 26 ಸಿಆರ್ ಪಿಎಫ್ ಯೋಧರ ನಿಷ್ಕಾರಣ ಹತ್ಯೆಯ ಶಾಪ ನಕ್ಸಲೀಯರನ್ನು ತಟ್ಟದೇ ಇರುತ್ತದೆಯೇ?

Story first published: Wednesday, April 26, 2017, 13:18 [IST]

English summary

Family members and relatives mourn the death of CRPF jawans on Tuesday. 26 CRPF jawans killed in a naxal attack in Sukma region, Chattisgarh on April 24th.