'ದೇವಮಾನವ' ಚಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಯ ಜೀವನ ವೃತ್ತಾಂತ

ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ದೇವ ಮಾನವ ನೇಮಿಚಂದ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಚಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ತಾಂತ್ರಿಕನಾಗಿ, ಸ್ವಯಂಘೋಷಿತ ದೇವಮಾನವನಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರ ಗುರುವಾಗಿ ಬೆಳೆದವರು. ಚಂದ್ರಸ್ವಾಮಿಯ ಜೀವನ ವೃತ್ತಾಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 22:04 [IST]

English summary

Who is Chandraswami?Chandraswami -born in 1948 whose real name was Nemi Chand was a controversial Indian Ttantrik. He was called a Godman by some people. His father came from Behror in Rajasthan and worked as a money lender.