ನ್ಯಾ. ಕರ್ಣನ್ ಗಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿ ಸುಸ್ತಾದ ಪೊಲೀಸರು

ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಆರೋಪದಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾ. ಕರ್ಣನ್ ಅವರಿಗೆ 6 ತಿಂಗಳ ಜೈಲು ವಾಸ ವಿಧಿಸಿದೆ. ತೀರ್ಪು ಹೊರಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕಿದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾ. ಕರ್ಣನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಕೋಲ್ಕತಾದ ಪೊಲೀಸರು ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Police teams from two states are still running in circles and are on a wild goose chase, as they are unable to locate+ the Calcutta high court judge, Justice C S Karnan.