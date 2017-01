ಕೋರ್ಟ್ ಕಟೆಕಟೆಗೆ ಏರಿದ 'ಪಾದರಕ್ಷೆ' ವಿವಾದ!

ಪಾದದ ಹಿಂಭಾಗ ಪಟ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸ್ಯಾಂಡಲ್, ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಚಪ್ಪಲಿ ಅಂತ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಶೇಷ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The Delhi High Court has passed a unique order in which it chose to clarify that a woman's footwear without a back strap is a sandal and not a chappal.