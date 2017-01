ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಬೇಹುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ

ಅಮೆರಿಕದ ಬೇಹುಗಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು 13 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಡತಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧ್ಯಾಯ ಕೂಡಾ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 11:33 [IST]

English summary

Among the 13 million declassified documents by the Central Intelligence Agency is one relating to philanthropist and guru, Sathya Sai Baba. One report titled Cultural Trends Study: India's Sai Baba Movement was marked as 'secret' and was not meant to be released to any foreign national.