ಏಳು ಜನರ ಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸುಳ್ಳುಸುದ್ದಿ

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನವೇನೋ ಆಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಉತ್ತಮ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು, ಬಂಧ ಬೆಸೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇಂತಹ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.

Story first published: Monday, May 22, 2017, 10:40 [IST]

English summary

Whatsapp rumour led to murder of 7 people in 3 villages in Jharkhand. Rumour of child lifting started going rounds on whatsapp. Without thinking about the veracity of the message villagers killed 7 people. Don't believe in whatever message comes.