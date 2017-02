ಮತದಾನಕ್ಕೆ 48 ಗಂಟೆಗಳಷ್ಟೆ ಬಾಕಿ; ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಗರಿಗೆದರಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ

ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಅಧಿಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಲು ಕಾತುರವಾಗಿರುವ ಎಎಪಿ ಗೋವಾ ಚುನಾವಣಾ ಕಣವನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ರಂಗೇರಿಸಿವೆ.

English summary

With campaigning drawing to a close in poll-bound Goa, most parties have focused on job creation, tourism development in their manifestos for the state, however, taking the socio-economic index of the state, clean water, sanitation needs prime attention.