ಅಪನಗದೀಕರಣ ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕೆ ದಂಧೆಯನ್ನು ಯಾವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಲುಗಿಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೋಟ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Since, the demonetization was announced on Nov 8, human trafficking has been stopped completely and not one girl has been trafficked, article based on various report from Post card news.