ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ 'ಬೆಂಗಾಲಿ' ಕಡ್ಡಾಯ

ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಳು ಬೆಂಗಾಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕಿದೆ.

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 10:53 [IST]

English summary

In retaliation to Centre’s plan of making Hindi compulsory in all CBSE schools till Class 10, the West Bengal government has declared Bengali as a mandatory subject for all students till Class 10 in all schools in the state.