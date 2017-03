ನಕಲಿ ವಿ.ವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 1, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 7

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಅನುದಾನ ಆಯೋಗ (ಯುಜಿಸಿ) ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ 23 ನಕಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, 279 ನಕಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

English summary

The University Grants Commission and the All India Council for Technical Education on Monday released on its website a list of 23 fake universities and 279 fake technical institutes across India.