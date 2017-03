3 ತಿಂಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ರಜೆಯ ನಂತರ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಬಂದಾಗ!

ಕಿಡ್ನಿ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೊಳಗಾಗಿ, 3 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಖಾತೆಯ ಸಚಿವೆ ಸುಷ್ಮಾ ಸ್ವರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಪಕ್ಷಬೇಧ ಮೆರೆತು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಗೆ ಲೋಕಸಭೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.

Story first published: Wednesday, March 15, 2017, 20:47 [IST]

English summary

External Affairs minister Sushma Swaraj get warm welcome from Loksabha member. Sushma, making her first public appearance in over three months after she underwent a kidney transplant in early December.