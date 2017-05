ಕೇರಳದ ವಯನಾಡು, ಕೊಲ್ಕೊತ್ತಾದಲ್ಲೂ ರಾನ್ಸಮ್ವೇರ್ ದಾಳಿ

ಸಿಸ್ಟಂ ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ "ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಂನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಗಿವೆ," ಎಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದಾತ ಸೇವೆ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಹಣದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ

Four computers in a panchyat office in Kerala have been suspected to be hit by "WannaCry," the ransomeware. The incident took place at Waynad in Kerala at a panchyat office. The police and the cyber team is on the spot trying to assess the situation.