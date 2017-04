ಅರ್ನಬ್ 'ರಿಪಬ್ಲಿಕ್' ಟಿವಿ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬಂತು!

ಪತ್ರಕರ್ತ ಅರ್ನಬ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಟೈಮ್ಸ್ ನೌನ ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅರ್ನಬ್ ಅವರ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಕಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದ್ದು, ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶೋ ಕಾಣಬಹುದು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Fans of journalist Arnab Goswami may have some reason to cheer. The wait for the prominent journalist's channel is likely to come to an end soon. Sources associated with the media venture claim that Republic TV will be launched in May.