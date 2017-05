ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿವಿಟಿಎಟಿ ಮತಯಂತ್ರ ಬಳಕೆ: ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ

ವಿವಿಪಿಎಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮತದಾರನು ತಾನು ಹಾಕಿದ ಮತವು ತನ್ನ ಆಯ್ಕೆಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಸಂದಾಯವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತ್ರಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

English summary

The Election Commission (EC) on Friday said that all future elections would be held on VVPAT-enabled Electronic Voting Machines (EVMs).