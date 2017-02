ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತ, ಉತ್ತರಾಖಾಂಡ್ ಗೆ ಹಿತ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ರಾಜ್ಯದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ.

Story first published: Sunday, February 12, 2017, 14:46 [IST]

Prime minister Narendra Modi promised to take Uttarakhand to greater height if BJP comes to power in the state. He was addressing a rally in Garhwal region of the Uttarakhand.