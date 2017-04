ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಲಹೆಗಾರರ ಭಾರತ ಭೇಟಿ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು?

ಈ ಬಾರಿಯ ಭಾರತ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ, ಅವರು, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರ ಅಜಿತ್ ಧೋವಲ್, ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

U.S. National Security Advisor Lieutenant General H. R. McMaster departed India today after productive meetings with Prime Minister Narendra Modi, National Security Advisor Ajit Doval, and Foreign Secretary Subrahmanyam Jaishankar.