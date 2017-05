ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರನನ್ನು ಜೀಪಿಗೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಮೇಜರ್ ಗೆ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅಭಿನಂದನೆ

ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಂದು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮೇಜರ್ ಗೊಗೊಯ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನೊಬ್ಬನನ್ನು ಸೇನಾ ಜೀಪಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ಜೀಪು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗೊಗೊಯ್ ಗೆ ಸೇನೆ ಗೌರವ ನೀಡಿದೆ. ಇದನ್

Subscribe to Oneindia Kannada

Congratulations Major Nitin Gogoi for the medal of commendation. Great effort in safely rescuing our soldiers & many other wonderful duties

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 18:02 [IST]

English summary

Former Cricketer Virendra Sehwag congratulates Indian Army officer Major Leetul Gogoi for receiving award from Indian Army, for placed a Kashmiri man, on the bonnet of his jeep during recent protests in Kashmir on April 9.