ಕೊಹ್ಲಿ, ವಿಶ್ವ ಕ್ರೀಡಾರಂಗದ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್: ಆಸೀಸ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಟೀಕೆ

ಬೆಂಗಳೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಾದ ಡಿಆರ್ ಎಸ್ ವಿವಾದದ ನಂತರ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು.

Story first published: Tuesday, March 21, 2017, 21:18 [IST]

English summary

Indian captain Virat Kohli has found himself at the centre of the battles on and off the field ongoing four-match Test series against Australia. Now, the Australian media has termed him Donald Trump of World Sport, spiking up a new controversy.