ಜಾಮೀನು ಪಡೆಯುತ್ತಲೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಯ ಕಿಡಿ

ತಮ್ಮ ಕೋಪಾವೇಶಕ್ಕೆ ಟ್ವೀಟರ್ ಅನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಜಯ ಮಲ್ಯ; ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದನ್ನು ಬಂಧನ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮದ್ಯದ ದೊರೆ.

English summary

Vijay Mallya slamed the Indian Media for publishing the news about his arrest by scotland police on April 18, 2017. He tweets that he had attended the court proceedings, but not arrested.