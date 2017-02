ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿಬಿಐ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ

ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಸಾಲ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 11 ಆರೋಪಿಗಳ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಬಿಐ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಶುಕ್ರವಾರ ತನ್ನ ತೀರ್ಪು ನೀಡಲಿದೆ.

English summary

Hearing on bail application of all 11 accused in Vijay Mallya loan default case, completed. Special CBI court to pronounce order on 10th February. On Tuesday Karnataka HC ordered to shut down the UBHL company to fill the bank loans.