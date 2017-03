ಮಾರ್ಚ್ 26ರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ರಾಮ ಮಹೋತ್ಸವ

ಏಪ್ರಿಲ್ 28ರಿಂದ ಹಿಂದೂಗಳ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನ ಬಾಕಿಯಿರುವಾಗಲೇ ವಿಎಚ್ ಪಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಮ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಿಎಚ್ ಪಿ ಹೇಳಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, March 21, 2017, 19:46 [IST]

English summary

The Vishwa Hindu Parishad (VHP), which has been at the forefront of the Ram Temple movement since it began, has decided to re-launch the movement called ‘Ram Mahotsav’ from March 26 to April 16.